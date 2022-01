Paskal MAZÃ‰

course de côte moto : toutes les belles de Bretagne et de l''Ouest, de la Sarthe aux Charentes, et il y en avait des belles à l'époque. Toujours en retard 'une guerre côté matériel, jamais sur un podium, mais quel plaisirs, quelle ambiance dans le parc coureur, à l'époque. Quelques gamelles aussi, des hostos visités, mais surtout, de très bons souvenirs et des copains que j'aimerais retrouver.

Pontivy

Course de côte II, le retour. Cette fois, j'ai troqué ma vieille Suzuki 350 contre une .... vieille Yamaha TZ 350. Encore et toujours en retard d'une guerre de ce côté, encore et toujours aussi sur la piste, mais encore et toujours quel plaisir, même si côté ambiance, c'était déjà un peu moins ça . Et encore et toujours quelques chutes et fratures. Arrêt faute de sous, mais, je reviendra