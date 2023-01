Montrouge

Pour Nathalie Rentrée au CP en 1976 jusqu'en 1980 a l'école Boileau de Montrouge Nathalie Groshenry j'étais copine avec Sandrine Breton et Sandrine et Catherine caillot Je voudrais bien avoir des nouvelles aussi de la directrice madame dupuis que je n'ai plus revue depuis 1997 elle habitait en face de chez moi et dans le batiment de ma grand mère 59 rue Molière