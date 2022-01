Patrice MARIN

On en a tous rêvé, je suis gâté dès ma 3ème année de service. Que de bons souvenirs et de belles cartes postales.

Marine Nationale - Pa Foch - SM ELARM CROTALE (Technique)

Toulon

Je me spécialise et intègre le système d'armes lance missile CROTALE sur le porte - avions. Mon passage sur ce batiment est trop court pour me permettre de le connaitre en situation opérationnelle, mais c'est une expérience extraordinaire et puis, les bancs de l'école m'appellent, BS oblige.