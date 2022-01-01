Résultats examens 2022

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Patricia VASSEUR (BEAUDOIN) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

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A propos

Général

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    J'AI POSE MES VALISES EN VAL DE MARNE ET
    JE SUIS L'HEUREUSE MAMAN D'UN JEUNE HOMME QUI SUIT DE BRILLANTES ETUDES AU LYCEE LOUIS ARMAND
    HORMIS MA PETITE FAMILLE, MA VIE : LES AMIS, LES MOMENTS PARTAGES AUTOUR D'UN BON BORDEAUX, UNE PARTIE D'ECHECS, LES FOUS RIRES (LES GENS TROP SERIEUX A DOSE HOMEOPATHIQUE SEULEMENT !)
    LES BALLADES EN CONTEMPLANT LA NATURE ET PARTIR A LA DECOUVERTE DU MONDE ENTIER... OU AU BOUT DE CHEZ MOI EN COCOONANT AVEC MON CHAT
    ET ENCORE
    LE SPORT MAIS MOINS QU'AUTREFOIS : TOUJOURS LA NATATION ET LA DANSE, ET BIENTOT NOUS NOUS REMETTRONS AU SKI - A LA GRANDE JOIE DE MON FILS !
    ET BIEN SUR ET TOUJOURS L'ECRITURE (LES CONTES POUR ENFANTS, LES CHANSONS, LES NOUVELLES, LES POEMES ET MES PENSEES DU JOUR ET BLABLABLA )
    AH ENFIN : APRES TANT D'ANNEES MOTO EN VUE !
    ALORS IL Y A AUSSI DEMAIN ET SON LOT DE RENCONTRES ET DECOUVERTES, ETC, ETC

  • Profession :

    ASSISTANTE DE DIRECTION

  • Situation familiale :

    célibataire

  • Enfants :

    1

    • Mes goûts et passions

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :