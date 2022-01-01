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Parcours
Parcours scolaire
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Lycée Albert Calmette- Nice 1977 - 1980
A propos
Général
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Prénom Nom :Patricia VASSEUR (BEAUDOIN)
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Vit à :
CHAMPIGNY SUR MARNE, France
Ma vie aujourd'hui
Description
J'AI POSE MES VALISES EN VAL DE MARNE ET
JE SUIS L'HEUREUSE MAMAN D'UN JEUNE HOMME QUI SUIT DE BRILLANTES ETUDES AU LYCEE LOUIS ARMAND
HORMIS MA PETITE FAMILLE, MA VIE : LES AMIS, LES MOMENTS PARTAGES AUTOUR D'UN BON BORDEAUX, UNE PARTIE D'ECHECS, LES FOUS RIRES (LES GENS TROP SERIEUX A DOSE HOMEOPATHIQUE SEULEMENT !)
LES BALLADES EN CONTEMPLANT LA NATURE ET PARTIR A LA DECOUVERTE DU MONDE ENTIER... OU AU BOUT DE CHEZ MOI EN COCOONANT AVEC MON CHAT
ET ENCORE
LE SPORT MAIS MOINS QU'AUTREFOIS : TOUJOURS LA NATATION ET LA DANSE, ET BIENTOT NOUS NOUS REMETTRONS AU SKI - A LA GRANDE JOIE DE MON FILS !
ET BIEN SUR ET TOUJOURS L'ECRITURE (LES CONTES POUR ENFANTS, LES CHANSONS, LES NOUVELLES, LES POEMES ET MES PENSEES DU JOUR ET BLABLABLA )
AH ENFIN : APRES TANT D'ANNEES MOTO EN VUE !
ALORS IL Y A AUSSI DEMAIN ET SON LOT DE RENCONTRES ET DECOUVERTES, ETC, ETC
Profession :
ASSISTANTE DE DIRECTION
Situation familiale :
célibataire
Enfants :
1