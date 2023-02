Patrick ASSORIN

Avec Mme Duchand mon souvenir une hirondelle trouvée et mise sous une panière en plastique de couleur jaune et ma première autorisation de pouvoir rentrer à la maison ( cité Carrère) à pied. Les petits sacs en tissus avec une ficelle comme système de fermeture pour le gouter accrochés au porte manteau dans le couloir

Mes meilleures années avec tous mes copains , instituteurs et institutrices.Mme DUTEIL (CP),Mme BONAON, Mr COLIN (CE1),Mr VIGNON, Mr LAFONTAINE (CE2)Mr KRUST, Mr GONZALEZ (CM1) Mr BORDES(CM2) avec sa balle (pour ceux qui l' on connu.) Mr VIGNON (cantine)

Tarbes

Entrée dans l'adolécence avec le directeur avec qui je me retrouvai souvent dans son bureau Mr BOELMANN le sous directeur Mr ARGUINARD et le surveillant général Mr BALDIVIARD les deux po!! po!! po!!!( Pieds noirs comme moi) La merveilleuse Mme SOUBIES prof d'histoire avec sa bouteille de rouge dans la poubelle elle qui ne voulait pas que l' on y jjete des papiers et pour qu' elle raison lol