Patrick BART

Saint quentin

1er, Terminale et bac C 1975-1977. Beaucoup partis en octobre 1977 en DEUG à l'UER de Saint Quentin, moi DeuG a Lille. Ou sont les copines et copains, Edith Blondeau (ou blondiaux?) , Sylvie Joncourt, Sylvie Régnier...et d'autres Olivier Bahlen(Baelen?), Philippe Metral (Mistral?), le blond, spitfire blanche, fresnoy le grand maison AKWABA ses parents en Afrique..tentacle en kawasaki..