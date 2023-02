Patrick BOITEL

Laon

Je suis de la 73/04. J'ai fait mes classes à Sissonne et 2 mois de PEG à Laon où je suis resté comme secrétaire et terminé MDL. Très bonne ambiance . Je peux dire que je n'ai pas perdu mon temps en faisant cette année d'armée. Juste 2 regrets : pas de photos avec les collègues et pas de liste des noms et prénoms.