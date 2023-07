Patrick BOUILLON

Fabrication de circuits intégrés logiques et mémoires pour la Division IBM Microelectronics Résidence : Melun (71)

Suivi Client et Sous-Traitants de COREE dans la fabrication de têtre de lecture magnétique pour disque dur d'ordinateur Résidence : Saint-Egrève (38)

DOMAINE LE PRE DE LA SERVE - Proriétaire et Gerant (Direction générale)

Lugny les charolles

Chambres et Table d'Hotes dans l'ancien commerce Café Boulangerie de mes parenst, grands-parents et bis-aieuls à LUGNY-LES-CHAROLLES (71) Maison entièrement rénovée entre 2005 et 2008 sur 300 m² sous la conduite de Mr Oliier ROUYER, Architecte