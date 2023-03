Patrick CHASTEL

Aubignan

Je me souviens de Mme Verduro, Mlle André, Mme Rabasse, Mr Vidal et sutout Mr Guziano qui m' a appris que les craies ne servaient pas qu' à écrire . Elles pouvaient aussi servir de projectiles trés efficaces...C' était sa 1ere année comme instit...il est pardonné ! Et on l' aimait bien .