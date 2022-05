Patrick DAVY

CAP INVEST - Profession libérale (Profession libérale)

Boulbon

conseiller en constitution de Patrimoine : un super job grâce auquel je conseille les gens que je rencontre au mieux de leurs intérets (sympa, non ?), et où je peux offrir à ceux qui le souhaitent l'opportunité de faire le même métier ! (encore + sympa):il suffit de me contacter...