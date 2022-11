Patrick DUBREUIL

Acim Jouanin - Apprenti (Autre)

Paris

apprenti chaudronnier ausein de l'entreprise du temps ou il y avait des atelier a paris 20 eme former par le responsable locale mr chedot et tres bien former.tous ce qu'il m'a appris m' a toujours beaucoup servit dans mon parcours pro.entreprise apparement aujourd'hui localise a evreux.a paris les ateliers etaient tres ancien cour pavé toilettes dehors etc..