Patrick DURPOIX

Ah l'ASBS des curés ! Le début de ma passion pour les GdB ! 3 titres de champion de Paris, 2 demi-finales régionales de Gambardella. Et tous ces copains qui se retrouvaient le Dimanche sans entrainement dans la semaine sur le petit terrain derrière les pavillons. Que de souvenirs !

Gonesse

Demandés par l'entraîneur de l'époque "José" à son ami Fernand (notre entraîneur de l'époque), nous sommes arrivés une bande de potes qui jouaient en corpo avec la ferme attention de faire monter le club. C'était l'objectif annoncé et réalisé 9 mois plus tard ! J'y suis resté 9 années pour défendre les buts de la première. Que de souvenirs et surtout cette défaite en finale de Coupe du Val d'Oise