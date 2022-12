Au 3ème ESC SOA sur AMX30 B2 de 86 à 89 au P4 et P3 Cne HERVE 86/88. Adj d'escadron de 89 à 92 avec les Cne MARUFFY, POMPA, et GOMART

Adj d'escadron avec Cne RODRIGUES 92/94, Cne BERTRAND 94/96, été 96 dissolution du 2ème ESC, Atelier NBC et incendie jusqu'à Juillet 1997 avec ADC GG et CCH FAIVRE dis solution du 1RD ; OLT en juillet,pendant les travaux de démolition du régiment.

Epinal

Muté au 1RTIR comme sous officier NRBC. 2005-2006 chef de secrétariat et chef de section BOI. 2006-2007 soff NRBC, adjoint chef de section BOI 2007-2010 chef de la Cellule Opex avec Sch Bonnet et Cch Verrier; remplacé par Cch Benji B. // New Équipe 2010: Sch Lionel L.. & Adj Sylvain L., Benji B. & Cch Micka B mes CDU: 2005:PEREA /2007:CARIOU et 2009:LUDA