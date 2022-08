Patrick IBARZ

vente aupres de grandes entreprises de catalogue et depliants puplicitaires soit en machines feuilles typo ou offset et en rotatives imprimes en quadrichromie de tres grandes diffusions

developper les radios locales dela nrco et de havas sur les7departements couvert par le journal en ca en images et en communication

Nrj Group - Directeur regional rhone-alpes (Direction générale)

PARIS

creation de la filiale de TOURS explotation commerciale et communications de la station filale du groupe nrj organsatons evenementielles DE grand concert avant-premiere de cinema etc... puis directeur regional rhone-alpes pour les stations de lyon saint-etienne et grenoble developpement du ca des stations ainsi que la mise en place de grands concerts nrj comme tina turner le beatles mac-cartney .