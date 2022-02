Brest

Chauffeur du Pacha et photographe a bord ,j ai occupé le poste 1 mon (n° 3119 )j ai fait la Norvege et l Ecosse ainsi que des escales furetives pour le carburant (3 à 5 heures )je n ai pas accepter de faire San Francisco et été debarque sur le Casabianca pour 3 semaines avant la quille