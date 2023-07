Patrick LEBUNETEL

Passage à l'école de Gendarmerie de Chatellerault et poursuite du service actif jusqu'à fin 2011 où je suis parti à la retraite.

Servant pour la première fois dans le Languedoc Roussillon , j' y trouve un art de vivre que je ne connaissais pas. Un peu dépaysé , je quitterai cette unité après 2ans et demi de bon et loyaux services pour rejoindre la BT de CLERMONT L'HERAULT

commandant du PSIG jusqu'en 1998, je pars pour prendre le commandement de la brigade de CASTELNAUDARY et ceci jusqu'en août 2001

Commandant en second la compagnie je rejoindrai en août 2005 la compagnie de Montpellier

de aout 2005 à octobre 2011 je suis toujours affecté à la compagnie de Castelnau le lez (ex montpellier) en raison d' un déménagement de l' unité en aout 2009. cette année a été embellie par l'obtention de l'ordre national du mérite.

Je suis retraité de la Gendarmerie depuis le 1er novembre 2011, et je me suis retiré temporairement sur une commune limitrophe de mon ancien lieu d'activité plus exactement à la Draye commune de JACOU 34.