Patrick PAILLET

Monsieur Peyrette et Madame Lavigne comme instit. et des jeux de billes et d'osselets là où siègent aujourd'hui nos pompiers tant adorés !

Interne au Lycée. Probablement les plus belles années de la fin officielle de mon adolescence perpétuelle. Le parc Beaumont, le Meuline, etc. (des noms qui ne parlent qu'aux initiés de ces temps révolus)

Une année de formation à la pratique et la théorie des arts particulièrement intense. Un très grand souvenir et un apprentissage capital ! Par ailleurs un établissement qu'une certaine Isabelle Adjani (beauté sublime) a fréquenté peu d'années avant moi. Un grand honneur donc !

Paris

Lettres et Arts - Histoire de l'Art et Archéologie. De grands souvenirs de délires en Arts plastiques, Esthétique et Histoire de l'Art à Saint-Charles (Paris 15). Pour la partie Archéo. et Préhistoire un peu plus sérieux, voire légèrement constipé à Tolbiac et à Michelet, mais tout de même passionnant (Archéo quand tu nous tiens !).