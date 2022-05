GIE AGF - Informaticien (Informatique) - La défense Pupitreur, gestion des travaux BATCH et flux d’impression

NIELSEN COMPANY - Informaticien (Informatique) - Cergy Chef de Salle, management d’équipes, gestion d’une salle informatique(personnel, matériel, environnement), relation avec les fournisseurs.

SLIGOS - Informaticien (Informatique) - Vendome • Conception et réalisation de projets réseaux pour les besoins du groupe • Expertise réseau dans le domaine SNA

Sligos - Informaticien (Informatique) - Courbevoie • Encadrements technique et administratif d’une équipe d’ingénieurs réseaux • Expertise réseau IP

Ibm - International Business Machines - BOULOGNE BILLANCOURT Diverses formation mainframe (réseau SNA, systèmes VM et MVS)

UNICIBLE - Informaticien (Informatique) - Lausanne • Garantir l’adéquation de l’architecture réseau avec les besoins des clients • Proposer et réaliser des solutions réseaux dans cadre projet • Etre le correspondant privilégié pour la sécurisation des accès réseaux à travers le matériel CISCO • Gérer la plate-forme de gestions de réseaux • Effectuer le support rapproché de l’environnement réseau de la Salle des Marchés et Internet

Consultas - Informaticien (Informatique) - Lausanne Ingénieur réseau, • Responsable de la relation client pour la qualification des besoins, la planification, la réalisation, le suivi des activités et des coûts réseaux • Mettre en place des services à valeur ajoutée (DNS, DHCP, VPN, IP Téléphonie) • Gérer et effectuer le support de Niveau II d’un réseau composé de nœuds multi protocoles (IP, BGP, OSPF, DECNET, APPLETALK, NETBIOS)

SUNRISE - Network Engineer (Informatique) - Geneve • Conseiller et soutenir en termes de fiabilité, de sécurité et de rentabilité les solutions de données vendues aux clients • Assurer la réalisation des solutions spécifiques et le bon fonctionnement des équipements clients. • Effectuer le support 2ème niveau pour les services de données IP des clients Suisse Romande.

Connectis Ag - Ingénieur réseau (Informatique) - Geneve • Conseiller et soutenir en termes de fiabilité, de sécurité et de rentabilité les solutions de données vendues aux clients • Assurer la réalisation des solutions spécifiques et le bon fonctionnement des équipements clients. • Effectuer le support 2ème niveau pour les services de données IP des clients Suisse Romande.

SPIE ICS AG - Ingénieur clientèle, Chef de projet (Informatique) - Lausanne Gérer la relation client et participer à la mise en œuvre des prestations des services. • Donner un support pendant la gestion et le processus d’escalade pour assurer une résolution rapide selon les SLA. • Préparer et présenter des revues régulières des services opérationnels aux clients et au management interne. • Accompagner l’équipe de vente lors des renouvellements, des mises à niveau ou au