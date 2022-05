L'oréal - Chef de groupe (Marketing) - CLICHY Marketing Manager - Filiale Hollandaise COSPARFRANCE NEDERLAND - GROUPE L’OREAL Division «PARFUMS & BEAUTE» - En charge du Développement Marketing et Commercial de LANCOME, BIOTHERM et GUY LAROCHE ; puis par la suite de COURREGES, JACQUES FATH, TED LAPIDUS, CHEN YU et JEANNE PIAUBERT

Laboratoires Pierre Fabre - Cadre commercial (Commercial) - CASTRES Adjoint au Directeur de la Zone Europe du Nord (PIERRE FABRE BENELUX - Filiale établie à Bruxelles) - LABORATOIRES PIERRE FABRE. En charge du développement des équipes d’agents distributeurs sur l’Allemagne, le Benelux, la Finlande et la Scandinavie pour Klorane, Elancyl, Ducray, Galénic, Avène, Elgydium, René Furterer

Export+plus - Directeur commercial (Commercial) - Saint germain en laye Directeur Commercial - EXPORT+PLUS - Conseil Export Parfumerie & Cosmétologie - Zone Asie, Europe, Amériques et Moyen-Orient. Références : Berdoues, Caron, Revillon, L.T. Piver, J.R. Vendel, Via Paris, Yardley, Académie, G.M. Collin, Decléor, Helvance, Huet Biologie, Isabelle Lancray, Matis, J.P. Fleurimon, T. Leclerc, Raphaël, Talika, France Lavande, Daniel Harlant, Cristal, Jetsun

Parfums L.t. Piver Et E. Coudray - Boulogne billancourt Directeur Export des Parfums L.T. PIVER et E. COUDRAY ·Mise en place d’une politique de distribution spécifique à ces marques de « niches » vendues en « corners » sélectifs ·Ouverture de 12 marchés sur l’Europe, l’Asie, les Amériques et le Moyen-Orient. Croissance du CA de +20% par an

MATIS - Directeur commercial (Commercial) - Paris Directeur Export Adjoint - MATIS ·Développement marketing et commercial sur 23 pays (Asie, Europe de l’Ouest, Europe de l’Est et Amérique du Sud) ·Ouverture de 11 nouveaux marchés phares à distribution mixte parfumerie/institut ·Augmentation du CA de plus de 30% sur ces marchés restructurés

DIXOR - Directeur commercial (Commercial) - Paris Directeur Commercial - DIXOR ·Création d’un nouveau concept de produits soins du visage spécifiques à base d’huiles essentielles et de laits de fleur : LA VELOUTY DE DIXOR ; élaboration des produits et du merchandising ; négociation avec les fournisseurs ·Prospection à l’export sur : l’Asie, l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est

Heitland Cosmetics & Equipment (Allemagne) - Directeur commercial (Commercial) - Poissy Directeur Export partageant son temps entre l''''''''''''''''''''''''''''''''Allemagne et la France, en charge du dévelopement à l''''''''''''''''''''''''''''''''international. Prospection et ouverture de nouveaux marchés sur l''''''''''''''''''''''''''''''''Asie, l''''''''''''''''''''''''''''''''Europe, les Amériques, le Moyen-Orient. Croissance du CA sur zone sous responsabilité de plus de 15% p