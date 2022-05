Patrick SAILLARD

Chalons en champagne

( quartier Chanzy) CIPM, nous étions 5 dans cette chambre il y avait Yves PANCHOUT, Jean Luc AUSSEURE, Gérard PETIT,Donatien BERGER, et moi même. chauffeur d Autorités au CIPM entre autre et j' emmennai les futurs paras sur l' aire d' embarquement et allai les chercher sur la zonne de saut et nous étions le plus souvent à MOURMELON.(quartier JEMAPPES)