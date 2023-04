Patrick YVRAY

Ambulancier SMUR Convention entre le CENTRE HOSPITALIER et le CENTRE DE SECOURS

VRP sur départements de la Somme et de l'Oise

VRP sur les départements de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne, du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Marne, de la Seine-Maritime, du Calvados et de l'Eure

Ambulancier C.C.A. pour les ambulances Moreuilloises, Villeroises et Corbéennes

Ambulancier C.C.A. + livraison matériel paramédical (lits, fauteil roulants ...) + Transports de corps + toilette, habillage et présentation en salon de funérarium...

Saint just en chaussee

Ambulances Richard - Ambulancier C.C.A. permanencier SAMU (Autre)

Montdidier

Permanences à disposition du SAMU 80 sur le secteur de Montdidier, Rosières-en-Santerre, Moreuil, Ailly-sur-Noye, Boves et Villers-Bretonneux, pour les ambulances Richard, Moreuilloises et Ambu 2000 d'Ailly-sur-Noye, les nuits, week-ends et jours fériées.