Gérant de magasin, c'est moins flatteur mais plus près de la vérité... Entré comme vendeur en Septembre 2001, nommé Responsable de Magasin en 2003... Classé régulièrement dans les 20 meilleurs profits France (sur 265 magasins) Puis nommé Manager "Pilote", chargé de former les nouveaux Directeurs de magasin, ainsi que des équipes de vente. Puis responsable de secteur.

Entré en fin d'année, j'ai créé un rayon "informatique" dans deux magasins. Recherches des fournisseurs, négociation de gammes et des tarifs, implantations. Nommé l'un des deux responsables des achats informatique pour le groupe du GIE magasins Leader (295 magasins) : Rencontre des fournisseurs dans les salons professionnels (Monaco, Paris) afin de créer et négocier les futures gammes de produits.

Paul Dauvel Formateur Profession Libérale - Formateur en Prévention des Risques Professionnels (Ressources humaines)

Gargas

Diplômé SSIAP1 et SSIAP3 Formateur : - Agent de Prévention et de Sécurité privé - Sauveteur Secouriste du Travail - Initiation aux Gestes d'Urgence Nourrisson, Enfant, Adulte - SSIAP1 (Service de Secours et d'Assistance à Personne) - Incendie, manipulation d'extincteurs et RIA et exercices d'évacuation - Habilitation électrique B0H0v et BSBE Manoeuvre - Caces R482, R485, R486, R489