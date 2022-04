Paul POUZET

C'était pendant la guerre 39-45. L'école était très éloignée de mon domicile. Je me souviens encore de ma première journée pendant laquelle j'ai pleuré au moins une heure. J'ai même conservé le souvenir de l'emplacement de la classe. Aussi de la classe mitoyenne où on avait "coupé" une oreille à un élève pas sage (l'encre rouge sur un coton avait un effet très réaliste). L'école a bien changé aujo

A la mort de ma mère en août 1943 nos avons été gardés mon frère et moi par notre gd-mère qui habitait rue Gounod. L'école que j'ai connue n'existe plus je pense. A la récré, nous avions un camarade très imaginatif (Marchand si ma mémoire est bonne, ses parents étaient charcutier). Il inventait tous les jours l'histoire de "Bébé Fantôme" qui nous amusait beaucoup.

Nos grands parents ne pouvant plus nous garder, mon père nous a envoyé en internat dans ce centre quelques mois. De très bons souvenirs, le Directeur un ancien officier, son fils qui était un animateur très sympathique et savait nous distraire. Une seule classe tous niveaux confondus.

De retour à Viry. Période un peu triste car j'étais seul avec mon père qui rentrait tard de son travail. Un copain de cantine Martin qui chahutait la serveuse. Pas orienté, on m'a fait passer par la classe du Certificat d'Etude. Ce qui fait que j'ai commencé tardivement le secondaire.

Gentilly

J'ai passé deux ans en 4ème et 3ème à l'Ecole Pierre Curie. Quelques noms d'anciens me restent: Claude Sarini mon copain de parcours pour se rendre à l'école, Ducourant toujours premier de la classe, De Bruyne (devenu ingénieur m'a-t-on dit), Blot (prof de gym?), Brasse (tête de turc de M. Mille). Des noms de professeurs: Eustache, Mille professeur de math. et physique (impressionnant), Gobert