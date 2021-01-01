Paulo FERNANDES est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Primaire (Saint Remy Sur Creuse)- Saint remy sur creuse
MATERNEL1972 - 1974
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école Communale- Port de piles
PRIMAIRE1973 - 1978
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Collège Bellevue- Dange saint romain
ENSEIGNEMENT SECD1979 - 1983
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Lycée Professionnel Léonard De Vinci- Bressuire
SUR 3 ANNEES OBT DU CAP SOUDEUR.1983 - 1986
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LP LA CHARTRIE- Descartes
COMPLETE MON CAP/ BEP SOUDEUR .EN 1 ANNEE SUPLEMENTAIRE OBT DU CAP/BEP METALLIER.1986 - 1987
Parcours entreprise
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BARBOT ENTREPRISE - CONSTRUCTION METALIQUE (Autre)- Descartes
FABRICATION CHARPENTE METALIQUE BAT DIVERTS1986 - 1989
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BAUDIN CHATEAUNEUF - CONSTRUCTION GENIE CIVIL (Autre)- Chateauneuf sur loire
CENTRAL ET ARSENAUT NUCLEAIRE PONT SNCF ET AUTOROUTIER . BATIMENTS PRIV/PUBLIQ IMPOSANT1989 - 1999
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TRANSEL - MAINTENANCE/CONSTRUCTION PYLONES EDF (Technique)- Saint quentin en yvelines
MONTAGE ET SOUDAGE DES ACIERS EXLUSIVEMENT DES PYLONNES EDF EN NEUF ET RESTAURATION/ RENFORCEMENT1999 - 2002
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ETS BOUTILLET - MAINTENANCE PARC ENTR CONST GENIE CIVIL (Technique)- Chauvigny
SERVICE DE SERRURIE CONSISTANT A ENTRETENIR TOUS LES MATERIELS NECESSAIRE AUX CHANTIERS , DONT LA REMISE EN ETAT FONCTIONNEL2003 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Paulo FERNANDES
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Vit à :
ANTIGNY, France
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Né en :
1967 (54 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
BONJOUR A VOUS TOUS PAULO86 SOUVENIR ,SOUVENIR DE PORT DE PILES A DANGER ST ROMAIN EN PASSANT PAR BRESSUIRE J'Y ETAIS ET TOI AUSSI BIENTOT DES PHOTOS VOUS ME RECONNAITRES C'EST SUR!!!!!!!PAULO
Profession :
AGENT DE PARC/SOUDEUR
Situation familiale :
en union libre
Enfants :
6