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Parcours

Parcours scolaire

Parcours entreprise

  • BARBOT ENTREPRISE  - CONSTRUCTION METALIQUE (Autre)

     -  Descartes

    FABRICATION CHARPENTE METALIQUE BAT DIVERTS

    1986 - 1989

  • BAUDIN CHATEAUNEUF  - CONSTRUCTION GENIE CIVIL (Autre)

     -  Chateauneuf sur loire

    CENTRAL ET ARSENAUT NUCLEAIRE PONT SNCF ET AUTOROUTIER . BATIMENTS PRIV/PUBLIQ IMPOSANT

    1989 - 1999

  • TRANSEL  - MAINTENANCE/CONSTRUCTION PYLONES EDF (Technique)

     -  Saint quentin en yvelines

    MONTAGE ET SOUDAGE DES ACIERS EXLUSIVEMENT DES PYLONNES EDF EN NEUF ET RESTAURATION/ RENFORCEMENT

    1999 - 2002

  • ETS BOUTILLET  - MAINTENANCE PARC ENTR CONST GENIE CIVIL (Technique)

     -  Chauvigny

    SERVICE DE SERRURIE CONSISTANT A ENTRETENIR TOUS LES MATERIELS NECESSAIRE AUX CHANTIERS , DONT LA REMISE EN ETAT FONCTIONNEL

    2003 - maintenant

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Paulo FERNANDES

  • Vit à :

    ANTIGNY, France

  • Né en :

    1967 (54 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    BONJOUR A VOUS TOUS PAULO86 SOUVENIR ,SOUVENIR DE PORT DE PILES A DANGER ST ROMAIN EN PASSANT PAR BRESSUIRE J'Y ETAIS ET TOI AUSSI BIENTOT DES PHOTOS VOUS ME RECONNAITRES C'EST SUR!!!!!!!PAULO

  • Profession :

    AGENT DE PARC/SOUDEUR

  • Situation familiale :

    en union libre

  • Enfants :

    6

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Fan de

    Voitures

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :