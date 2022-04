Pénélope BOEUF

CONCOURS EXPRESS GRANDES ECOLES - Employée de service communication (Communication)

Nantes

Responsable Rédaction – Responsable communication et sponsors/Evènementiel Rédiger et superviser le contenu rédactionnel + maquette Rechercher des sponsors et démarcher des partenaires Organiser en amont et gérer la promotion + force de vente la semaine de sortie du Magasine