Philip MATHIOUDAKIS

Ecrire des articles sur la music des années 80 avec des inteview d 'Indochine,les rita mitsouko, New Order

CENTURA GUPTA - Cadre commercial (Commercial)

Boulogne billancourt

CENTURA GUPTA (éditeur US outil de développement et SGBDR) CA réalisé : entre 400k€ et 600k€ (80%produit 20% service)