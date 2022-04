Philippe ANDRE

Pau

Fondateur sur un coup de tête car passionné de moto et fonceur,mon affaire a rapîdement prospéré en concession exclusive sur 1,puis 2 dé- partements.J'y ai rajouté une 3ème Sté de VPC pour accessoires que je conce-vais et faisais fabriquer en France et en Italie.Revendu le tout en 84 pour refaire ma vie après mon divorce.