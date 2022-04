Philippe BARBOT

Mon premier job de vacances et mes deux premires payes.. Et deux mois sans trop profiter du soleil.

Interimaire - Divers petits boulot (Technique)

Dijon

1/4 d'intérim 3/4 de chomage, un peu galére au niveau professionnel et financier. Mais génial pour le temps libre, j'ai visité Dijon de long en large et dévoré des livres à gogo. Ma plus belle période avec l'armée pour la lecture...