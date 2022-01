Philippe BERTAGNA

OLYMPIQUE LYONNAIS - Lyon Avec Papa, on est allé chez Di Nallo ! J'ai une superbe tenue PONY de L'O.L. de Chiesa et Tigana, version 19777-78, que je pourrais refiler à mes enfants quand ils seront grands ! Hélas, l'entrainement, c'est le dimanche matin, et les grasses matinées prennent le dessus.....

F.c. Vaulx - Vaulx en velin Stoppeur avec Mrs DIAZ ("c'est bon pour le moral !)et MENDES, puis avec Mr BENCHORA, avec un pote comme Raphaël GARCIA comme libéro, ce ne peut être que de très bons souvenirs ! Le Tournoi International, contre le FC Barcelone, ou Belgrade, et puis le tournoi dans la banlieue de Turin, Moncalieri, si ma mémoire est bonne.....Mon maillot de la Sampdoria.... J'ai toutes les coupures de journaux !

METRO LSG SPORT LOISIR - Vaulx en velin 9 ans qu'une licence n'avait plus été faite à mon nom ! On s'amuse bien, surtout pour les tournois de fin d'année (Conforama), et Roger gagne à lui tout seul, la coupe du Meilleur à la buvette, l'une des rares que nous ayons jamais remportée ! Il y a des mecs qui ont du ballon, et d'autres qui font le nombre......

MUNICIPAUX ST PRIEST FOOTBALL FSGT - Saint priest On retrouve les cousins(3) et les amis(Seb et Jean-Pierre), pour une équipe où bien sûr, personne ne travaille à la Mairie de Saint-Priest, mais avec laquelle on s'amuse et on s'engueule bien ! Chapeau à Yvon qui court comme un lapin.C'est trop tard pour Gilbert, qui décidément, "dévissera" toujours ses têtes ! Souvenir Space de fin d'année avec la dispersion des cendres à Mendes France.....

AUCHAN CE FOOTBALL FSGT - Saint priest Même championnat et Même Poule que pour les Municipaux ! Des mecs bien sympatoches, quelques "merdiers", mais on n'arrive pas à gagner ce Tournoi Régional Auchan, toujours barré par Caluire, jusqu'au jour où il y a un chambardement complet ! Là, on finit premier du Championnat, et on gagne le tournoi... on passe même sur le journal, si,si,si... L'équipe s'arrête faute de dirigeant !....

ALM - Mions On va essayer de voir ce que ça donne en Vétérans ! Déjà, même si le terrain c'est pas Gerland, c'est quand même sur de l'herbe que l'on joue, et ça, c'est appréciable, vu que jusque là, j'avais pas souvent vu de terrains verts ! Un bon groupe, avec Robert, déjà croisé avec les Municipaux quelques années auparavant. On finit 3ème, mais en lisant le classement à l'envers !......

AS CHEMINOT - Saint priest D'autres sirènes me décident à rallier une équipe qui se crée ! Une équipe de Copains !..... Il faut le dire vite ! Très vite ! Une poignée d'entre eux sera repêchée au Paradis (s'il existe !), pour le reste, il n'y a qu'a tout mettre au feu..... Dirigeant et joueur durant un an, le tout sans licence, dans une équipe où c'est Dallas, Dynastie et Melrose Place mélangé à Nip Tuck !.... Saluti !

Amis San-priots Football - Saint priest J'en suis là ! A priori, il y a un tas de gars sympas dans cette équipe ! Encore une fois de bons manieurs de ballon, mais aussi des défenseurs avec un marquage très très mais alors très lâche ! C'est parait-il bon pour le spectacle de voir des buts ! Alors, c'est Opération Portes Ouvertes.....Et après tout, vu le nom de l'équipe, autant faire copain-copain avec les adversaires !

Entente Sportive De Saint Priest - Saint priest Des mecs bien sympas, d'autres "un peu réfractaires à la bonne vieille douche" !!!!!! Des hauts, des bas, capables d'aller gagner chez les 1ers, Meyzieu, et de perdre à domicile contre la lanterne rouge du championnat Ozon la même saison ! José est en droit de demander sa canonisation pour avoir été en mesure de tout supporter !!!!!! Quelques "excursions" avec les seniors en 1ère et 2ème série !!!