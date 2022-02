COGNACS HENNESSY - Cadre administratif (Production)

Cognac

Entré chez Hennessy en 1976, aprés avoir occupé différentes fonctions au sein de la production( Mise en bouteilles et eaux de vie) je suis aujourd'hui superviseur production et coordinateur sécurité, environnement et sécurité alimentaire d'un site Seveso à Haut-Bagnolet. Je me suis occupé du circuit de visite pendant 7 ans en tant que responsable commercial.