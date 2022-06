Philippe DELAMÃ‰

SNCF - Chef de service (Production)

AMIENS

1982 Gare de Marle sur Serre et Moncornet 1983 Moncornet Marle sur Serre et Vervins 1984 Laon Marle et Vervins 1985 à 2008 Laon Poste A , B , 1 , 2 aide Chef de service , Caissier, responsable FRET, 2008 Chef de Service en Gare de Tergnier