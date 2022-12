Philippe FAYOLLE

Briancon

1 mois de classe , 2 mois de Peloton d'Eléve Gradé et 9 mois dans la 1éme compagnie de combat , en 3éme section 1) affirmatif disait toujours et à longueur de journée notre sergent engagé .2) séjour en et avec l'armée italienne pour l'ascension du Monté Granéro (dur, dur aprés une soirée au vin chaud). 7 photos