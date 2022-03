Philippe HERY

24° Régiment D''artillerie - Officier des effectifs (Administratif) - Reutlingen Avec aujourd'hui, c'est sûrement le meilleur moment de ma carrière. Chargé des Effectifs (en DRH), un super boulot où je me suis éclaté.

19 Ra - Draguignan Chargé de la cellule "Effectifs", en fait c'est la gestion administrative des personnels. Un métier qui me colle à la peau et où je me suis régalé.

EAA - Cadre administratif (Administratif) - Draguignan Trésorier, chargé des relations entre les administrés et l'organisme payeur des salaires, chargé des dossiers difficiles, des relations avec les organismes extérieurs. Passionnant et exaltant, jusqu'à ce qu'une nouvelle chef de service détruise tout sur son passage par pur sexisme et jalousie.

GROUPEMENT DE CAMP DE CANJUERS - Cadre (Direction générale) - Montferrat Directeur adjoint du cercle mess du camp de Canjuers. Travail passionnant et enrichissant où j'ai secondé un premier chef qui m'a laissé m'exprimer en toute confiance puis un second, moins enclin à l'administratif qui m'a accordé sa confiance et son amitié.

Ligue Du Sud De La Fcsad - Assistant administratif (Administratif) - Draguignan Poste salarié au sein de la Ligue du Sud de la FCSAD

MAIRIE DE LORGUES - Conseiller municipal délégué aux sports et aux commemorations (Direction générale) - Lorgues Élu pour un premier mandat, après ma carrière militaire, je travaille désormais pour ma commune. Riche en rencontres avec les anciens, gardiens de la Mémoire et avec les associations sportives nombreuses et performantes de LORGUES, ce mandat est une très belle expérience que je poursuivrai si l’occasion m’en est donnée.