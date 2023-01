Pont A Mousson Fumel - Cadre dirigeant (Production)

Fumel

Bjr à tous mon parcours professionnel est arrivé à terme chez DAHER TARBES. Une nouvelle aventure arrive pour moi déjà 10 mois une nouvelle vie professionnelle ; J'ai repris le droit juridique et mes voyages autour du monde. avec ma femme; Plus d'attache sauf mes enfants et petits enfants,je vais et je viens mais l'amitié est mon moteur.