Philippe MAIQUES

Instructeur du Plan de Scolarisation en Algérie j'enseignais, en classe de C.P et C.E.1, à des petits indigénes "nos ancêtres les Gaulois"; la première année à Djemorah, au nord-est de Biskra, en règion montagneuse,et la 2ème année à El-Haouch, au Sud-Est de Biskra, en zone désertique.

J'ai débuté, en 1966, par des études hydrauliques sur des projets autoroutiers dans le Sud-Est: A8, A55, A51, déviation de la Londe-les-Maures, dans le Sud-Ouest par la rampe de Capvern et plus loin: Paris-Strasbourg, Chartres-le Mans, entrée de Tunis, autoroute du littoral au Liban,...

Contrôle de la mise en œuvre et de la maintenance du recueil automatique de données de trafic; exploitation des données de trafic en temps réel; suivi des dossiers d'exploitation après élaboration de la circulaire "exploitation sous chantiers" de 1976

Ministère De L'equipement Cete Méditerranée - Technicien en Recensement Accident Circulation (Technique)

Aix en provence

Gestion des données de comptages et accidents de la circulation. Mise en œuvre de Système Informatique de REcueil de DOnnées de trafic dans l'ensemble de la France, D.D.E et C.R.I.C.R, avec une assistance toute particulière aux C.D.E.S de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse