Philippe MARIE

MARINE NATIONALE CFM QUERQUEVILLE - Prepa mil (Autre) - Querqueville

Marine Nationale Gem St Mandrier - BE Mécanicien (Autre) - Saint mandrier sur mer

Marine Nationale Ee La Galissonnière - Machine avant (Autre) - Toulon Chargé de la conduite et l'entretien des turbines et ses auiliaires et d'un diesel alternateur d'une puissance de 320 KW

Marine Nationale Gem St Mandrier - BAT mécanicien (Autre) - Saint mandrier sur mer

Marine Nationale Ee Casabianca - Chaufferie avant (Autre) - Brest Chargé de la conduite et l'entretiendes chaufferies à vapeur et leurs auxiliaires ainsi que du turbo-alternateur et du bouilleur

MARINE NATIONALE EE KERSAINT - Machine arrière bouilleur (Autre) - Djibouti chargé de la conduite et de l'entretirndes turbines Ppales et de ses auxiliaires et plus particulièrement du bouilleur - Quart a la mer bouilleur - quart a quai diesel alternateur

Marine Nationale Dépot Brest - Dispo (foyer du marin) (Autre) - Brest en attente d'une nouvelle affectation

Marine Nationale Ee Casabianca - QM1 Chef de quart chaufferie arrière (Autre) - Brest _Technicien chargé de la conduite et de l'entretien des chaudières a vapeur surchaufféeet de leurs turbo-auxiliairres _Chargé de la conduite et de l'entretien d'un diesel alternateur d'une puissance de 320 KW _Apte à remplire les fonction de chef de quart chaufferie

Marine Nationale Dépot Des équipages - Disponible, mise a dispo le cranou (Autre) - Brest en attente d'une nouvelle affectation

Marine Nationale P.a Clemenceau - Catapulte avant (Autre) - Toulon Chargé de la mise en oeuvre,l'utilisation et l'entretien des catapultes a vapeur ainsi que de son système de freinage oléo-pneumatique

Marine Nationale- Aviso Escorteur Amiral Charner - Machine (Autre) - Noumea chargé de la conduite et de l' entretien des moteurs principaux de propulsions "Pielstick 12 PV IV" ainsi que des groupes générateurs électriques d'une puissance de 320 KW.(MGO)

MARINE NATIONALE CENTRE MALBOUSQUET - Disponible (Autre) - Toulon à la recherche d'une affectation

Marine Nationale - Pa Foch - Installation aviation service carburant (Autre) - Toulon _"chef de bordée" et résponsable d'une équipe composée de 13 personnes _Chargé de la conduite et de l'entretien du matériel et des stations permettant le ravitaillement des aéronefs en carburéacteur

Marine Nationale - Flm Suffren - Chaufferie avant (Autre) - Toulon chargé de la conduite et de l'entretien des chaudiéres a vapeur et de leurs auxiliéres

Securifrance - Agent de securité incendie (Autre) - La seyne sur mer Surveillance incendie sur les frégates saoudiennes a l'arsenal de toulon

SEP FRANCE - Surveillance entrée au Grand moulin morel (Autre) - Marseille

Auchan - Agent de sécurité + incendie (Autre) - MANOSQUE