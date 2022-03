Albi

Je n'ai fais qu'une classe de 4éme et j'étais pensonnaire. Si quelqu'un a une souvenance de cette année, j'aurai aimé avoir des nouvelles d'un certain Marc chevelure blonde plutôt petit pensionnaire aussi et habitant à ALBI.Je pense me souvenir maintenant d'u nommer Marc FABRE, mais je n'en suis pas sûr. Merci beaucoup .