Pierre BARDINET

PRIMAGAZ NANTES - DISPATCHEUR (Technique)

Nantes

Une mutation catastrophique, en deux mois j'ai fait un burn-out et une TS et pour finir une dépression sévère. Je suis parti brutalement en arrêt maladie à mon grand regret, surtout pour mes collègues qui m'avaient accueilli fort gentiment et que j'ai planté salement. L'entreprise ne voulait pas de moi à Nantes, je l'ai compris trop tard. Aucun soutien malgré des difficultés exprimées clairement.