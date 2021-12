Pierre CHEMIN

Reims

Animateur photo, prise de son, montage son et photo au sein d'une équipe super sympa dirigée par l' (ex) abbé Tagliani Avec les équipes mobiles de Kodak 'Mr BESSE et Mr Castaing) Une super époque dans ma vie avec beaucoup de voyages et d'anecdotes, de stages épiques (Meylan, St Jacut du Mené, etc)