Pierre COUDOUGNAN

Nageur, spécialité: brasse (niveau pas très élevé !!), mais, un jour que les cracks étaient à Paris pour les championnats de France, j'ai réussi l'exploit d'être champion du Gard Scolaire (USEP, peut-être), en 1'15" en nage libre (loin, loin ,loin de tous les temps habituels (hi, hi) !!!)

Nimes

Joueur, et j'ai fini ma carrière nîmoise de footballeur dans un club, route d'Uzès, parroisse Saint Vincent (qui n'était pas la Gazelle qui avait son siège au café de La Gazelle), et on avait même comme entraîneur, Jean Pierre Beton du Nîmes Olympique