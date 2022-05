Pierre DUCLOS

Commandement d'une section d'infanterie (4 sous-officiers et 37 militaire du rang) et responsable des moyens techniques.

Chargé de la formation des élèves sous_officiers appelés. Commandement d'une section d'infanterie (4 sous-officiers et 37 militaire du rang) et responsable des moyens techniques. Officier adjoint en Compagnie d'instruction, chargé du suivi de la gestion et du maintien en condition de tous les matériels techniques.

110 Regiment D'infanterie Brigade Franco-allemande - Commandant d'unité - Officier de liaison (Autre)

Donaueschingen

5° Compagnie: la commpagnie de commandement, d'appui et de logistique. Officier planification, responsables de l'instruction des langues (Anglais et Allemand) de l'organisation des examens, de la formation amphibie des pilote de VAB et VBL et de l'organisation des franchissement sur le Rhin.