Pierre ESCLASSAN

SEMVAT - AGENT - lavage des bus (Technique) - Toulouse

BANQUE COURTOIS - Guichetier à banque de Villefranche de Lauragais- A rémusat Toulouse - DRH tri des bulletins de paie. Achives et classement de dossiers. (Administratif) - Toulouse

Freescale-motorola - Control Production - planifications des lots de production et tests engénieurs pour MOS20 8 pouces. (Production) - Toulouse

Rty Labège - Stage de projet d'études IUT - Microstation - développement de procédures en Visual basic pour des plans en 2D EDF et collectivités locales. (Informatique) - Labege

CARSO - Stagiaire IBM/MVS DB2 CICS cobol pacbase (Informatique) - Balma

Freescale-motorola - Planification des lots pour MOS 20 sous PROMIS - visites de usines BIP4 et MOS 20 (Production) - Toulouse

APSIDE - Informaticien (Informatique) - Toulouse Analyste programmeur - développeur à RODEZ - MONTPELLIER(INFORSUD) pour les assurances et mutuelles et le crédit agricole du midi ... ET TOULOUSE (INTELCOM centre Leclerc et crédit agricole)

Jdd Informatique - Informaticien - analyste (Informatique) - Toulouse analyste programmeur à MONTAUBAN (AGORA) - LABEGE (SOLTIM) et BLOIS (MGA) gestionnaire réseaux AIRBUS CE.

SILOGIC - Analyste de production (Informatique) - Toulouse analyste-programmeur à AIR FRANCE analyste au CIRSO. migrations des applications AIRBUS france. Développement des jcls A350. Analyste d' Exploitation à AIRBUS France Tech-data de tous les manuels avions.

Akka Technologies - Ingénieur - analyste production (Informatique) - TOULOUSE AIRBUS FRANCE GUYNEMER D06/D07. TECH-DATA OCSD6 - MONITORING Administration Tech-data-operations Suivi des documentations tout avion.

Toulouse Ssi - Analyste (Informatique) - Toulouse Ingénieur développeur chez Open et CEGEDIM ACTIv' à Labège.

Quadran - Développeur (Informatique) - Toulouse Ingénierie logicielle analyste programmeur et maintenance informatique AMASIS chez IFR France(SKEYES EADS puis AIRBUS Group) Maintenance Planifiée des aéronefs MCO GENDARMERIE ( hélicoptères - MCO MARINE - Maintenance en Conditions Opérationnelles - Mirages et rafales sur le CHARLES DE GAULLE - MCO ARmée de terre - Hélicoptères Tigres ainsi que 75 compagnies aériennes internationales.

Gfi Informatique - Ingénieur d'études (Informatique) - TOULOUSE Migration de HR Access V3 vers HR access Suite 9 pour la Paie 135000 agents et le SIRH EDF. Migration des programmes, modules. Tests unitaires sur le calcul de Paie.

LABSOFT - Ingénieur etudes (Informatique) - Labege mission SQLI - Centre de service AGORA Montauban - Editique et webéditique - workflow des documents. Controle a postériori et synchronisation des demandes et des relances des courriers des Mutuelles Sociales Agricoles.

SQLI - Ingénieur développeur/concepteur (Informatique) - Toulouse Centre de service AGORA Montauban maintenance et support - Conceptions techniques et détaillées - chiffrage des projets - Développements - tests et recette - cahier de tests - scenarios - exigences

NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS TOULOUSE - Analyste programmeur (Informatique) - Toulouse Support et Maintenance - développement ADELIA 4GL RPG AS400 avec REFLEX pour la GPAO et DB2 pour les bases de données pour les clients de la section DIVISION(internationale) Amazon, GUESS. Kellog's. H&M. Usines hollandaises pour les transports de produits dangereux. Documentations et tests unitaires et d'intégration sur les machines clientes.

RECTORAT DE TOULOUSE - Ingénieur études INFORMIX 4GL SIRH Education Nationale (Informatique) - Toulouse Développement nationaux SIERH 4GL informix SQL Maintenance de production - évolutions Gestion Individuelle/Gestion Collective - Gestion des arrêtés EPP public-privé AGAPE public-privé Agora personnels administratifs - Bibliothécaires et ITRF cadres. Poppee et popita. PPCR des catégories B et C. Pdir. LA/TA et classement et reclassement non titulaires et titulaires. Mise en place des nouveaux CDI

Dxc Technology - Ingénieur études (Informatique) - Paris la defense Cobol Mainframe sur le GEC(GILDA ECDB, CIRCE) AIRBUS Manufacturing. Projet MSN5 - évolution sur A320 et autres applications.

TESSI - Analyste support metier (Informatique) - Boulogne billancourt Prise d appel - résolution de incidents - suivi des tickets d incidents - échanges avec les directeurs directrices des mutuelles et assurances clientes .