Pierre FASSIÉ

ROANOKE CITY SCHOOLS - Professeur de français et espagnol (Profession libérale)

Roanoke

Français: 2e et 3e années. Espagnol: années 4 et 5-6 de préparation au Baccalauréat International et Dual Enrollment. Responsable du Département des langues étrangères (2007 - 2009). En demie retraite de juillet 2009 et enseignant l'espagnol 4e, 5e, 6 e années. A la retraite en juin 2017.