Pierre MARINGUE

Mairie De Mâcon - Comptable et archiviste (Autre)

Macon

faisais partie des murs *c'était avant 2005--- après 600x CA et BP je suis "vieux et incompétent" c'est la politique de... si certains sont visés ou génés faire savoir si je fais erreur.. je ne me sens plus impliqué dans un service dirigé par une personne qui n'a qu'un BTS d'un lycée de Chalon sur Marne donc refusée en académies Rhone-alpes & Bourgogne