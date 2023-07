Pierre MASSON

révision de machines de production de froid en industrie :raffineries de pétrole ,petro-chimie,chime pharmaceutique agroalimentaire... réparation de machines sur navires de la marine marchande(a quai et embarqué)

Axima Refrigeration Avignon - Technicien frigoriste (Technique)

Avignon

dépannage,maintenance et supervision de sous-traitant dans la production de froid dans l'agroalimentaire.de la chambre froide en atmosphère contrôlée chez les agriculteurs au caisson de traitement d'air pour une chaine de travail en usine et en passant par les grandes et moyennes surfaces