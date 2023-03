Pierre PIPART

BOYER MANUTENTION - Responsable de production (Production)

Saint quentin

ecole boyer en trois ans avec des stages en atelier. passage dans toutes les sections de l'atelier (chaudronnerie, calibrage, cisaillage soudure, expedition, magasinier, maitrise, etc..) traceur en charpente et chaudronnerie , chronométreur et agent des méthodes .Chargé d'affaires en commercial et pour finir responsable de production