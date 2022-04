Pierre ROBIN

Joueur de Poussins à Juniors 2 et éducateur

Mont de marsan

Après avoir été joueur, éducateur, secrétaire général et Administratif de l'équipe de CFA 2 de 2000 à 2004, je suis actuellement Président du club des supporters et gestionnaire du blog : stademontoisfoot.skyrock et de la page facebook STADE MONTOIS FOOTBALL