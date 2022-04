expérience très contrastée: autant je n'aimais pas ma classe de 5e, autant à partir de la 4e ça a été le pied total, et c'est vrai que j'aimerais savoir ce que certains et certaines sont devenues puisque, ayant choisi le privé ensuite, j'ai un peu perdu contact avec eux...

j'ai détesté ce lycée en seconde (avec une classe assez particulière, il faut l'avouer :p), puis je l'ai adoré à partir de la première, avec des rencontres déterminantes pour ma vie. c'est aussi grâce à certains profs (M. Valière, Mme Lacombe) et leurs conseils que je me suis retrouvé en philo !

Toulouse

titulaire d'une Maîtrise, je vais tenter d'optenir un concours d'enseignement, si possible l'Agreg pour postuler en tant qu'ATER dans une fac pour une thèse, et, si possible, percer dans le milieu universitaire... mais les bons résultats ne suffisent pas toujours ! par ailleurs, autour de mon projet web "approximations", maintenant reconnu par la faculté, j'essaie de faire de la philo "autrement"!