Pierre THORY

Evry

Professeur associé en informatique, théorie des organisations et stratégie. Domaine de recherche : Gestion de service (Expert international et coéditeur de la norme ISO/IEC 20000 éditions 2011 zt 2018 Concepteur et responsable de la Licence Professionnelle Métiers de l'Informatique et Systèmes d'Information parcours APSRA et ADD