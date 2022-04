Du CP ou CE2 à l'Ecole du Village de Fard sur la Commune de Nantheuil. Ne pas oublier cette petite école qui n'existe plus depuis de nombreuses années mais qui a formée de nombreuses générations d'enfants.

Nantheuil

CM1 et CM2 à l'Ecole au Bourg de Nantheuil respectivement avec Madame et Monsieur MARTIAL. Je ne remercierais jamais assez ce dernier pour l'intérêt qu'il m'a donné notamment pour l'histoire et la géographie